Diletta Leotta: la cognata conquista Instagram

Nel suo account, la fidanzata del chirurgo plastica condivide con gli utenti la sua passione per la moda e per la Juve. Oltre alla passione per il calcio, una cosa che sicuramente la lega alla cognata, la fidanzata di Mirko ha un sogno. Eleonora, infatti, vuole diventare un giudice.

LA BUFERA DI SANREMO – Diletta Leotta è stata al centro delle critiche dopo la sua partecipazione a Sanremo, dove si è esibita in un monologo sulla bellezza. In questa occasione, molti hanno colto la palla al balzo per accusare la conduttrice di aver ricorso al bisturi del fratello. In suo soccorso è arrivato proprio Mirko, prendendo le difese della sorella: