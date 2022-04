Doku, la Juventus ci riprova

La Juventus starebbe tornando all’attacco per Jeremy Doku del Rennes. Il calciatore belga potrebbe essere il post Dybala

Con Dybala ormai vicino all’Inter, la Juventus dovrà necessariamente trovare un sostituto. Tra i papabili, oltre a Raspadori e Zaniolo, sembra farsi di nuovo avanti il nome di Jeremy Doku.

L’ex Anderlecht interessa nuovamente ai bianconeri, che lo osservano da mesi in attesa di capire se sia fattibile. Il giovane belga sembra essere pronto al grande salto. In stagione ha giocato molto bene, riuscendo a ben figurare in quasi ogni occasione.

Numeri apprezzabili e prezzo abbordabile

Doku appare come uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Può giocare sia come ala destra che come sinistra. Non segna tanto, ma il suo contributo è sempre valido.

Il giocatore, nonostante sia ancora acerbo, ha giocato 16 partite segnando 2 gol e fornendo 2 assist. Poche le volte in cui ha giocato titolare, ma nonostante ciò il suo prezzo resta costante rispetto alla scorsa stagione.

Il suo valore di mercato è di circa 22 milioni. Il Rennes potrebbe chiedere 25-28 milioni, considerando che lo ha acquistato dall’Anderlecht per circa 26. Cifre abbordabilissime, che la Juventus potrebbe spendere tranquillamente. Resta da capire se Agnelli e soci vogliano spendere quasi 30 milioni per un giocatore che si è messo in mostra solo in Belgio e in Francia, senza essersi mai confrontato ad altissimi livelli. Interessa anche Thuram dal Rennes, cosa che potrebbe rendere il doppio colpo più fattibile per i bianconeri. I rapporti con i francesi sono ottimi e la Juventus potrebbe farsi avanti.