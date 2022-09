Domenica In, Elodie: “Mi frequento con Iannone da due mesi”

La cantante ha rilasciato un'intervista a Domenica In e la reazione di Mara ha lasciato i telespettatori senza parole ma divertiti

Elodie Di Patrizi ha rilasciato una lunga intervista nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 25 settembre sulla Rai. La cantante ha percorso le tappe della sua vita privata e professionale, del suo cammino interiore e di come sia riuscita a gestire il successo e ad acquisire sicurezza.

La love story con Andrea Iannone

La relazione con il motociclista della MotoGP è stata resa nota da poco dalla cantante, la quale tiene particolarmente alla sua privacy. Mara Venier ha voluto sapere qualche dettaglio in più sulla loro storia: “Mi frequento con Andrea da circa due mesi“. Insomma, la relazione è ancora molto fresca, i due si stanno conoscendo e stanno bene per ora.

La reazione della Venier, però, ha lasciato i telespettatori senza parole ma allo stesso tempo divertiti. La conduttrice, forse in confusione, ha chiesto a Elodie: “Si chiama Andrea il ragazzo?”. In tanti si sono chiesti quindi se Zia Mara sapesse di questo gossip infuocato o fosse totalmente all’oscuro.

Altri, invece, hanno pensato che la conduttrice volesse un po’ fare la finta tonta per far sorridere i suoi telespettatori. In ogni caso, Elodie e Iannone sono ufficialmente una coppia, anche se il loro amore è sbocciato da poco.

“Cerco di fare le robe da adulta, pian pianino con il tempo. Mi piacciono le persone oneste, genuine e generose. Devono farmi stare bene le persone e ora sono felice“ ha concluso la cantante.