Domenica In, Mara Venier riprende Stefano De Martino in diretta

Il periodo natalizio ha messo in pausa alcuni dei programmi principali della televisione, tranne Domenica In condotto da Mara Venier. Per la presentatrice veneta, è stata una stagione ricca di successi con indici di ascolto altissimi e proclamato il talk più visto della tv italiana.

Tra i tanti ospiti sia in studio sia in collegamento, anche Stefano De Martino, ballerino e presentatore, il quale tra qualche settimana tornerà sul piccolo schermo con la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile. Proprio da Mara Venier, De Martino ha parlato del suo progetto e tra una battuta e l’altra, la presentatrice l’ha anche ripreso. Vediamo cosa è successo.

L’INTERVISTA A STEFANO DE MARTINO – Nell’appuntamento pre-natalizio, Mara Venier ha invitato in studio Stefano De Martino per parlare del suo ritorno al programma Stasera Tutto è Possibile. Proprio l’ex marito di Belen Rodriguez, in compagnia del suo caro amico e collega Biagio Izzo, ha letto una lettera speciale a Babbo Natale. Questa lettera ha mandato su di giri la Venier, la quale è dovuta intervenire per fermare il comico siparietto.

“Non so dove andiamo a parare” ha annunciato Mara Venier poiché entrambi leggevano un testo con una serie di giochi di parole e battute maliziose. Inoltre, De Martino ha sempre definito Biagio Izzo come un caro amico ma nella lettera non veniva dipinto nel migliore dei modi. Per questo motivo, Mara Venier, in maniera molto ironica, ha ripreso Stefano De Martino chiamandolo “Figlio di buona donna”.

IL PROGRAMMA CON STEFANO DE MARTINO IN ONDA A GENNAIO – Il ballerino e presentatore ha detto che dal prossimo 12 gennaio ripartirà Stasera Tutto è Possibile. Per cause di forza maggiore, la presenza del pubblico sarà ridotta. Ora, però, c’è da capire come faranno a giocare i personaggi dello spettacolo visto che inevitabilmente ci saranno contatti e avvicinamenti.