DPCM 2 novembre: coprifuoco alle 18 e chiusura regioni, le misure del Governo

È passata solo una settimana dall’ultimo DPCM varato da parte del presidente Giuseppe Conte, eppure nelle prossime ore sarà annunciato un nuovo decreto che andrà ad aggiungere altre restrizioni a quelle attualmente in vigore.

Secondo le ultime indiscrezioni Giuseppe Conte potrebbe parlare già nelle prossime ore per annunciare le nuove misure restrittive.

Sembra essere esclusa una misura restrittiva a livello nazionale, con il Governo che è però deciso sul chiudere le grandi città se non dell’intera Regione dove il virus corre molto velocemente con un indice Rt superiore a 1,5.

Le nuove misure prevedono un coprifuoco dalle 18 alle 5 di mattina in tutta Italia, con la possibilità di circolare solo tramite autocertificazione e per motivi ben precisi: salute, lavoro ed altre necessità o emergenze. Tutti i negozi, quindi, avranno l’obbligo di chiusura alle 18.

Oltre al coprifuoco, non sarà più possibile oltrepassare i confini regionali se non per motivate esigenze. In Campania, quindi, considerando l’ordinanza attualmente in vigore, non sarà possibile spostarsi nemmeno tra province. I centri commerciali chiuderanno nel fine settimana