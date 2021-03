Draghi in visita al centro vaccinale di Fiumicino: “Triplicheremo le dosi”

Durante una visita al Centro vaccinale di Fiumicino, Mario Draghi ha fatto una grande dichiarazione. Questa riguardava principalmente il nuovo piano vaccinale che il Governo sta elaborando, ma anche alcuni chiarimenti sulle attuali restrizioni.

L’OBBIETTIVO DEL GOVERNO – Il nuovo Premier ha affermato che: «Nell’ultima settimana si sono registrate più di 100 mila nuove infezioni. Queste cifre ci impongono la massima cautela, dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione degli ospedali. Faremo di tutto per evitare che quanto accaduto la scorsa primavera possa ripetersi».

Inoltre: «Solo nei primi undici giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all’inizio di questo mese: è il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al giorno – e pertanto – L’obbiettivo è triplicarlo presto».

DIVIETI NECESSARI – Come precedentemente accennato, durante la sua visita a Fiumicino, Draghi ha anche dedicato qualche parola al nuovo Dpcm. Scelte difficile, ma necessarie.

«Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato psicologico di tutti noi. Queste misure sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più severi».

«Ma – continua il Presidente del Consiglio – queste misure saranno accompagnate dalle misure del governo: garantiremo il lavoro agile a chi ha figli in quarantena, per chi non ha accesso a smart working sarà garantito accesso a congedi parentali. Il decreto che prevede le misure di sostegno all’economia è previsto per la settimana prossima. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio».