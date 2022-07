El Shaarawy, possibilità dalla Serie B

Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare la Roma. Sul faraone ci sono due squadre di Serie A, ma non solo. Anche una di B

Il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe essere lontano dalla capitale. Il giocatore italo-egiziano sembra poter partire da Roma, anche per via dei possibili pochi spazi per lui in questa stagione.

Sul calciatore ci sarebbero Monza e Atalanta, pronte ad offrirgli anche un posto da titolare nel caso in cui dovesse scegliere di partire. Non solo loro, però, a tentare il faraone. Ci sarebbe anche una squadra di Serie B che vorrebbe il suo ritorno.

Si punta alla promozione

La squadra in questione è il Genoa, dove il calciatore classe ’92 è già passato. La trattativa, però, per ora sembra un sogno. Lo stipendio del faraone è troppo elevato per una squadra di Serie B e il giocatore vorrebbe giocarsi le proprie carte.

La Roma, dal canto suo, ancora non si è espressa in merito anche se José Mourinho potrebbe volerlo trattenere. Il tecnico portoghese non si svenerebbe, però, nel caso in cui non rimanesse. Al momento sembra esserci in vantaggio l’Atalanta, a cui la Roma potrebbe chiedere il cartellino di Pasalic.

Il calciatore croato interessa ai giallorossi, non è una novità, e potrebbe rientrare in un’eventuale trattativa. Il Monza, invece, potrebbe sfruttare il rapporto tra Galliani e il giocatore – si conoscono dai tempi del Milan – per provare una chiusura. Trattativa complicata, molto anche, ma non impossibile. Il Genoa, però, sembra rimanere soltanto un sogno. Solo una decisione del calciatore cambierebbe tutto.