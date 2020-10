El Shaarawy resterà a Roma ad allenarsi: a gennaio probabile ritorno in giallorosso

Stephan El Shaarawy è stato davvero ad un passo dal ritorno alla Roma nelle ultime ore di mercato. La trattativa era praticamente conclusa ma il rallentamento dell’operazione Perotti ha fatto sì che non ci fossero le tempistiche necessarie per concludere l’affare. Al termine della sfida tra Italia e Moldavia, il faraone ai microfoni di Rai Sport ha espresso il suo rammarico:

“Avevo bisogno di giocare perché il campionato cinese rimarrà fermo fino a febbraio. Io ho sempre dato la mia disponibilità a tornare a Roma, anche dal punto di vista dell’ingaggio. Dispiace, ma se non è andata a buon fine è per altri motivi, la volontà da parte mia c’era”.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’approdo del giocatore in giallorosso è solo rimandato di qualche mese. La trattativa tra la Roma e lo Shanghai Shenua è già a buon punto, con i giallorossi che pagheranno 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso e manterranno il diritto di riscatto.

Tutto fatto anche con El Shaarawy, che ha accettato una grossa riduzione dell’ingaggio, andando a percepire circa 3 milioni di euro a stagione.

Il giocatore in queste settimane resterà nella capitale per allenarsi e giocare le gare con la nazionale, in modo da farsi trovare pronto per il mese di gennaio, quando sarà formalizzato il passaggio in giallorosso.