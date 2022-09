Elena D’Amario, flirt in corso con Massimiliano Caiazzo? Le segnalazioni

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono una coppia? Da giorni si vocifera che i due abbiano intrapreso una relazione nonostante non ci siano foto insieme, lasciando di fatto il dubbio. Vediamo quindi le segnalazioni arrivate.

Le segnalazioni social

I più attenti hanno notato alcuni strani comportamenti attuati dalla ballerina professionista e dall’attore di Mare Fuori. Da qualche settimana, infatti, ci sono contenuti molto simili tra loro sui social. Il portale Whoopsee ha notato che nelle scorse ore Elena e Massimiliano hanno pubblicato su Instagram un brano del 2011 di Akua Naru dal titolo Poetry: How does it feel?.

Inoltre, come se non bastasse la coincidenza del brano, i due hanno pubblicato questa stories più o meno alla stessa ora. E non è nemmeno la prima volta che accade questo scambio di dediche romantiche.

Nei giorni scorsi, i due hanno pubblicato un brano di Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato. A questo punto, i follower hanno iniziato a farsi qualche domanda: i due hanno gli stessi gusti musicali? Quante probabilità ci sono? Inoltre, i due pare si scambino anche dei like perché si seguono su Instagram. Non può essere un caso.

Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori

Se Elena D’Amario ormai non ha bisogno di presentazioni, Massimiliano Caiazzo sta raggiungendo la fama ultimamente grazie alla serie Mare Fuori. Il giovane, classe 1996, viene da Napoli e ha preso parte anche ad altre serie televisive.