Bellerin e Alonso al Barcellona favoriscono Juventus e Inter, ecco perché

Hector Bellerin e Marcos Alonso si avvicinano al diventare calciatori blaugrana, con la Juventus e l’Inter che avrebbero campo libero per altri profili

Ormai può dirsi cosa quasi fatta, ma il doppio colpo Bellerin-Marcos Alonso sembrerebbe essere praticamente chiuso per gli spagnoli. La doppia operazione è praticamente fatta, con i blaugrana che prenderanno i due calciatori a titolo definitivo.

Per il giocatore del Chelsea si parla di uno scambio con Aubameyang, mentre per Bellerin è auspicabile un arrivo a parametro zero. Intanto, le due operazioni possono aiutare sia Juventus che Inter. Infatti, gli arrivi dei due giocatori potrebbero creare un domino di mercato.

Obiettivi in comune o uscite possibili

Gli arrivi dei due spagnoli in terra catalana significherebbero potenziale concorrenza in meno per la Juventus o in più per un calciatore voluto dall’Inter. Nel caso dei bianconeri, potrebbero avere maggiori possibilità per Gaya del Valencia. Il calciatore spagnolo potrà liberarsi a zero tra un anno e la Juventus potrebbe cercare un assedio già da Gennaio.

Per l’Inter, invece, vi è la possibilità Jordi Alba che potrebbe finire per trovare meno spazio in Spagna e inevitabilmente giocare altrove. I nerazzurri avrebbero già un principio di accordo con il Barcellona per circa 9 milioni di euro e potrebbero presto abbracciare lo spagnolo. Intanto, si aspetta di capire se entrambe le squadre faranno un forcing finale per qualche altro obiettivo in queste ultime ore di mercato. La Juventus sembra propensa al chiudere giusto qualche cessione, fermando il mercato in entrata, ma non si sa mai.