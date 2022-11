Elena D’Amario, lei e sua madre due gocce d’acqua: gli scatti sui social

Nei mesi scorsi, Elena D’Amario ha deciso di fare gli auguri di compleanno a sua madre attraverso un tenero post su Instagram. La ballerina, quindi, ha condiviso sui social alcuni scatti che ritraggono la mamma da giovane, dove è subito saltata agli occhi dei fan l’incredibile somiglianza tra le due donne.

DUE GOCCE D’ACQUA – Il 30 giugno la signora Maria Teresa ha compiuto gli anni, proprio per questo Elena ha voluto fare gli auguri alla mamma attraverso i social. Oltre alla dolcissima e tenera dedica, la nota ballerina ha condiviso quattro foto con protagoniste la madre e lei.

Nell’osservare le foto pubblicate dalla D’Amario, è impossibile non notare l’estrema somiglianza tra lei e la mamma. Nella prima foto è mostrata una Maria Teresa adolescente, in costume e sotto l’ombrellone. Il secondo scatto è una vecchia foto delle due donne, dove una piccola Elena è stretta tra le braccia dell’amata mamma. Anche le successive foto mostrano le due donne, sempre in diversi momenti della loro vita.

Ad accompagnare gli scatti, come anticipato in precedenza, è una tenera dedica che Elena D’Amario ha voluto scrivere per la madre:

“Auguri Mamma. La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita. Terry, grazie per avermi dedicato il tuo tempo con energia e discrezione. Con costanza e amore. Tu rimarrai per sempre la mia prima ispirazione, my Wonder Woman. Non mi hai trasmesso solo il senso del ritmo e l’amore per l’arte ma anche il rispetto, l’importanza della cura dei propri cari, l’integrità, la generosità nel darsi agli altri. Se oggi vivo il mio sogno è grazie a te. Tu sei il mio tempo. Più passa più divento te. Dovrei dirtele tutti i giorni queste cose…Ti faccio i miei auguri. Je t’aime, tua E”.

