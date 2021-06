Elena Morali accusata sui social di andare in vacanza con i soldi non suoi, la risposta di lei è decisiva

Elena Morali, ex Pupa, ha mostrato delle foto nelle quali si mostra in vacanza insieme al suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso. Qualcuno però non è riuscito a non puntare il dito e la donna è stata aspramente criticata, la risposta di lei li ha spiazzati tutti.

I COMMENTI NEGATIVI SOTTO LE SUE FOTO – Sotto ad alcune foto in vacanza di Elena Morali p stato scritto: “Sì, fammi capire che lavoro 6 andata a fare, illuminami”, “Ma datevi una regolata”, “Chi ve li paga questi viaggi di lavoro?” . Si è passati poi a commenti più duri, come per esempio: “In vacanza con i soldi degli altri. Fai pena”.

LA RISPOSTA DI ELENA MORALI – La risposta di Elena Morali non si è di certo fatta attendere. Ha infatti commentato: “Ignorante sono qui per lavoro quindi prima di tutto nessuno paga un c***o. Secondariamente io mi mantengo da sola da quando sono uscita di casa a 18 anni” . Nelle stories successive ha poi spiegato cosa sta facendo in realtà.

Ha informato i suoi fan che si trova alle Maldive per lavoro, nello specifico si tratta di una collaborazione con la struttura alberghiera che ospita lei e il suo compagno Luigi Mario Favoloso. Non è la prima volta che la Morali è impegnata all’estero con qualche lavoro del genere.

LA STORIA D’AMORE CON LUIGI FAVOLOSO CONTINUA A GONFIE VELE – In pochi avevano scommesso sulla reale riuscita della storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. Invece la loro relazione prosegue a gonfie vele, come dimostrano le numerose foto e post pubblicati insieme. La coppia si era allontanata per un presunto tradimento da parte dell’imprenditore napoletano, ma poi si sono riavvicinati e ogni dubbio è stato eliminato.