Elettra Lamborghini è incinta? I dettagli sospetti che notano i fan

Nelle ultime ore, i fan di Elettra Lamborghini hanno notato dei dettagli che gli lasciano pensare che forse la loro idola sia incinta. A far nascere questo sospetto è stata proprio la diretta interessata, la quale ha pubblicato video e foto che insinuano il dubbio.

Innanzitutto l’ex opinionista dell’ ”Isola Dei Famosi” ha pubblicato una foto in cui si vede chiaramente un pancino sospetto in bella mostra. Inoltre lei e il suo attuale marito hanno compiuto un gesto inaspettato che ha stupito tutti i fan. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

LE DICHIARAZIONI DI ELETTRA LAMBORGHINI: è INCINTA? – Durante un’intervista rilasciata di recente, la donna aveva specificato che almeno per il momento non ha alcuna intenzione di avere un figlio. La ragazza si è sposata lo scorso settembre con il cantante Afrojack Malgrado.

Elettra nel frattempo si sta dedicando alla sua carriera musicale. Dunque, per un altro anno almeno, sembra non essere intenzionata ad allargare la famiglia e ad avere un figlio. Nelle ultime ore, però, sono spuntate delle immagini sospette. La cantante e suo marito si sono fatti fotografare mentre erano intenti a raggiungere in aereo un posto di vacanza.

LE FOTO SOSPETTE DI ELETTRA LAMBORGHINI – Nelle foto pubblicate da Elettra ha mostrato un pancino piuttosto sospetto, gonfio. Suo marito, tra l’altro, era intento a metterle una mano sulla pancia, come mai? Dopo qualche ora c’è stata un’altra foto che ha lasciato intravedere una pancia piuttosto gonfia. Per vedere le foto sospette in vacanza clicca qui.