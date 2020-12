Elettra Lamborghini in vestaglia senza reggiseno: i fan sono stupiti

La cantante e influencer Elettra Lamborghini, che sta facendo chiacchierare molto il web ultimamente a causa del suo matrimonio, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui appare in vestaglia maculata senza reggiseno. I fan sono rimasti senza parole.

LO SCATTO PROVOCANTE DI ELETTRA LAMBORGHINI – Elettra Lamborghini è da sempre molto apprezzata per i suoi scatti pubblicati sul web. Proprio per questo motivo conta già 6 milioni e mezzo di followers.

Ciò che è più apprezzato di Elettra è sicuramente la sua spontaneità e il suo essere naturale, soprattutto quando chiacchiera e si espone con i fan. Ultimamente ha pubblicato una foto molto provocante nelle quale indossa una vestaglia leopardata ed è senza reggiseno.

La descrizione della foto riporta: ”E’ curiosa ma non esce tranquilly”, facendo ironia sul fatto che si intraveda il seno.

I COMMENTI DEI FOLLOWERS DI ELETTRA LAMBORGHINI – La foto non è per niente passata inosservata, anzi. Lo scatto ha raggiunto circa 250mila likes nel giro di 24 ore. Non sono mancati i numerosi commenti di utenti che si sono complimentati con la ragazza per la sua bellezza e la sua forma fisica che appare impeccabile. Clicca qui per vedere la foto della cantante in vestaglia.