Recentemente al centro delle polemiche per un video pubblicato su TikTok, Elettra Lamborghini ha deciso di raccontarsi al settimanale Di Più TV. La cantante ha deciso di parlare del suo matrimonio con Afrojack che procede a gonfie vele, nonostante i km che li dividono spesso per lavoro. Proprio per questo la donna ha deciso di svelare la sua personale regola “salva matrimonio”.

LA REGOLA PER SALVARE IL MATRIMONIO – La cantante e il noto Dj sono convolati a nozze nel 2020, vivendo il loro amore spesso divisi per lavoro. I due innamorati, infatti, sono costretti a vivere un rapporto a distanza, viaggiando per l’Italia, gli Stati Uniti e l’Olanda. Questo, però, non ha mai scalfito il forte sentimento che li lega da ormai 3 anni.

“Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo”, ha così ammesso la Lamborghini. La cantante, infatti, ha spiegato di essere spesso sommersi da lavoro e obbligati a viaggiare divisi:

“Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola”.

Per non mettere a repentaglio il loro matrimonio e a mantenere sempre viva la fiamma della passione, la Lamborghini e il marito hanno deciso di imporsi una regola. A svelarlo è stata proprio la donna durante l’intervista: “Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”