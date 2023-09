Elga Enardu, giunto al capolinea il matrimonio con Diego Daddi? Lei fa le valigie e torna a casa

Dopo le recenti IG stories pubblicate, Elga Enardu, ex volto di Uomini e Donne, è finita nel mirino del gossip. Da quanto pubblicato dalla gemella di Serena Enardu, sembrerebbe giunto al capolinea il matrimonio con Diego Daddi.

È FINITA? – Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione 2008/2009, Elga, allora tronista, aveva deciso di uscire al fianco di Marcelo Fuentes. La storia con quest’ultimo, però, si concluse dopo poco e a far breccia nel cuore della donna fu Diego, ex corteggiatore di Claudia Piumetto.

I due si sono poi messi insieme lontano dalle telecamere, convolando a nozze nel 2017. Qualcosa, però, in questi giorni avrebbe spinto la Enardu a fare le valigie e a tornare a casa dei suoi genitori. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex volto di UeD ha pubblicato alcune storie di Instagram che hanno fatto preoccupare i fan.

Nelle ultime ore la donna ha condiviso un breve video girato in macchina, dove, in lacrime, ha mostrato i suoi due cani e le valigie: “Buongiorno, leggermente sconvolta ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia“. Successivamente ha condiviso uno scatto in cui ha scritto: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi“.

Sempre via social, Elga Enardu ha aggiunto: “Prometto a me stessa, alla mia famiglia, che mi ama smisuratamente e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)“.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto all’ex tronista, ma pare che si tratti del suo matrimonio con Diego. I fan, infatti, hanno notato che la donna ha smesso di seguire il marito su Instagram. Cosa sarà accaduto? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.