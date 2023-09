Napoli, un ex per sostituire Garcia? Avanza l’ipotesi Reja come traghettatore, la risposta del mister

Dopo la polemica Garcia-Osimhen in casa Napoli è tornata la serenità, con l’attaccante che si è scusato per lo sfogo post Bologna. Non è solida, però, la posizione di Rudi Garcia, il quale non è più in ottimi rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale starebbe pensando di sostituirlo nelle prossime settimane.

Difficile, però, trovare un nome che possa portare entusiasmo alla piazza azzurra. L’unico, Antonio Conte, non ha un ingaggio sostenibile per le casse azzurre e per questo si può già scartare a priori. L’idea del presidente sarebbe infatti quella di trovare un traghettatore fino a fino a stagione, un ex allenatore che già conosce l’ambiente azzurro. ADL non ci avrebbe pensato due volte a contattare Rafa Benitez, il quale è però già impegnato.

La scelta, quindi, potrebbe concentrarsi su due profili, Edy Reja e Walter Mazzarri, con quest’ultimo che rappresenta, però, un’ipotesi difficilmente percorribile. Per questo motivo, nell’eventualità di una separazione con Rudi Garcia, il presidente potrebbe contattare proprio uno dei simboli della panchina azzurra, ovvero Reja.

Il mister è in questi giorni a Napoli. Come riportato dal portale AreaNapoli.it, un tifoso azzurro ha chiesto al mister di venire a Napoli e sostituire Rudi Garcia. La risposta? “Il tecnico goriziano ha risposto abbozzando un sorriso e invitando tutti ad avere fiducia nel lavoro dell’allenatore francese. Ha chiesto di essere vicino alla squadra e sostenerla in questo momento più difficile”.