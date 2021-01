Elisa Isoardi a Verissimo: “Con Matteo Salvini è stata la storia più importante della mia vita”

Nelle ultime ore Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della trasmissione televisiva Verissimo, in onda sabato 23 gennaio. Ovviamente tema centrale della discussione è stata la storia d’amore avuta con il politico Matteo Salvini. Ecco le parole della conduttrice televisiva.

Sulla fine della relazione con Matteo Salvini

“Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.

Sul ‘famoso’ selfie con Salvini postato sui social

“Uno paga per le scelte d’amore, ma anche per quelle di libertà. Ognuno deve fare ciò che si sente. Per me era una foto d’amore con una frase d’amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave”.

Sulla nuova storia d’amore di Matteo Salvini

“Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me”.

Sulla dine dell’esperienza in Rai

“Non ero in forma, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”.