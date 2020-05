Elisabeth Moss è la scrittrice horror Shirley Jackson nel trailer di “Shirley”

Elisabeth Moss si sta cimentando sempre più nel genere horror.

L’attrice è stata vista sul grande schermo in due pellicole horror: Noi di Jordan Peele e L’uomo invisibile di Leigh Whannell.

Elisabeth Moss è la protagonista di Shirley, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Susan Scarf Merrell. La pellicola si concentra attorno alla figura di Shirley Jackson, una delle scrittrici del genere horror più conosciute. Il romanzo L’incubo di Hill House della Jackson rientra tra i racconti più celebri sui fantasmi del ventunesimo secolo.

Ecco la sinossi di Shirley con Elisabeth Moss:

Fred e Rose si trasferiscono in una piccola cittadina universitaria in Vermont. Fred vorrebbe trovare lavoro come professore di letteratura. La giovane coppia riceve l’offerta di una camera gratis nella grande casa di Shirley Jackson e Stanley Hyman a patto che Rose si occupi di pulire la casa e di prendersi cura di Shirley, autrice affermata di romanzi horror. Stanley Hyman, professore universitario, offre a Fred la possibilità di aiutarlo con le sue lezioni. I due giovani all’inizio non riescono a inserirsi nella vita dell’eccentrica coppia ma man mano che passa il tempo stabiliscono relazioni profonde con le loro controparti che testeranno i limiti del loro amore. La coppia infatti si troverà risucchiata in un vortice di tensione psicologica che servirà da ispirazione per il prossimo romanzo della Jackson.

Elisabeth Moss interpreta Shirley Jackson, Michael Stuhlbarg suo marito Stanley Hyman. La giovane coppia è interpretata da Logan Lerman e Odessa Young.

Shirley verrà distribuito su VOD il 5 giugno.

Ecco un’anticipazione dell’intenso horror psicologico nel trailer: