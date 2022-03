Elisabetta Gregoraci, l’intervento di Briatore: il gesto della showgirl

Agli utenti di Instagram non è affatto sfuggito l’ultimo gesto che Elisabetta Gregoraci ha fatto nei confronti di Flavio Briatore, suo ex marito. Cos’è successo sul noto social network?

IL GESTO DI ELISABETTA – Nella giornata di ieri l’imprenditore ha pubblicato un post su Instagram, annunciando di essersi sottoposto ad un’operazione. Sotto la foto in cui Briatore si mostra con la gamba ingessata, l’uomo sia in italiano che in inglese ha scritto:

“Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre”.

Sotto al post dell’uomo non sono affatto mancati commenti di sostegno da parte di amici e follower. Agli utenti, però, non è affatto sfuggito il commento della Gregoraci. La showgirl calabrese ha mostrato il suo sostegno con due emoticon: un pollice con la punta rivolta verso l’alto e una faccina affettuosa.

L’ennesima dimostrazione dell’affetto che lega la Gregoraci all’ex marito. Molte volte i due sono stati visti insieme, decidendo di trascorrere le vacanze insieme al figlio Nathan. Tutto ciò ha subito fatto pensare che si fosse riaccesa la passione, una teoria smentita dalla stessa Elisabetta Gregoraci.