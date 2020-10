Elodie, racconta la sua adolescenza difficile: “I miei genitori soffrivano di tossicodipendenza”

Una delle cantanti italiane più amate del momento è certamente Elodie Di Patrizi, nota per la sua partecipazione ad Amici. In una recente intervista al Corriere della Sera, l’artista ha deciso di parlare del suo passato, rivelando di aver dovuto affrontare un’infanzia e un’adolescenza per nulla facili.

“Considero il mio passato la mia fortuna” – In un’intervista al Corriere, la cantante ha deciso di parlare per la prima volta del suo passato. La donna è cresciuta a Quartaccio, uno dei quartieri popolari della periferia di Roma. Da come trapelato dal suo racconto, l’artista è stata costretta a crescere in fretta, ritrovandosi con due genitori tossicodipendenti e con la responsabilità verso la sorella minore Fey.

“Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta“, ha così esordito. La Di Patrizi ha poi continuato, raccontando: “Solo sul pianerottolo c’erano spacciatori, gente sessualmente promiscua, alcolizzati, la mia famiglia che non era quella del Mulino bianco”.

Riguardo la sua famiglia, l’ex allieva di Amici ha parlato dei suoi genitori. I suoi l’hanno avuto da giovanissimi, sua mamma aveva 21 anni. Una storia durata fino agi 8 anni della cantante. “Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere. Soffrivano di tossicodipendenza. L’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbè vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina”, ha così spiegato.

UN PASSATO TRA CANNE E ALCOL – Proseguendo con l’intervista, la fidanzata del rapper Marracash ha rivelato di aver trascorso un’adolescenza tra le dipendenze. La ragazza ha iniziato a fumare canne a 12 e a 15 ha iniziato a bere, tornando a casa alle 7 di mattina. A risollevarla e a non abbandonarla sono state le sue amiche, legami che mantiene ancora oggi.

“Avevo solo paura del fallimento” – Un altro tasto dolente per Elodie è la scuola, una parte della sua vita di cui si pente. La cantante ha infatti ammesso di avere solo la terza media: “Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame. Certo, allora mica l’ho detto così, ho fatto la coatta: mi ero inventata una storia del tipo che non avevo bisogno che qualcuno mi giudicasse, che mi dicesse se fossi pronta o meno. Ma avevo solo paura del fallimento, una cosa che mi ha accompagnata a lungo“.