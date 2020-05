Emilia Romagna, via libera agli allenamenti: Bologna, Spal, Parma e Sassuolo possono tornare in campo

Quattro squadre di Serie A pronte a tornare in campo dal prossimo 4 maggio. Si tratta di Parma, Bologna, Spal e Sassuolo, che potranno iniziare gli allenamenti a causa dell’ordinanza regionale firmata dal governatore della Regione Bonaccini.

Un testo che va contro le disposizioni del Ministro dello Sport Spadafora, che aveva disposto lo slittamento della ripresa dell’attività sportiva non individuale al 18 maggio.

Ecco il comunicato della Regione Emilia Romagna:

“Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.

Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.