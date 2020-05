Estate 2020, come si presenterà? Ecco l’idea di Franceschini

Il caldo si avvicina ormai a grande passo e con esso il conseguente desiderio di farsi un bel bagno rinfrescante. Ma come sarà l’estate 2020? Sicuramente nulla a che vedere con gli anni scorsi, scopriamo quindi insieme come si differenzierà rispetto a quelle passate.

STABILIMENTI IN CRISI – L’emergenza COVID-19, tra paura e prevenzione, ha causato molti danni e preoccupazioni. Tra queste, figura il futuro degli stabilimenti (se non altro per quanto riguarda l’estate 2020). Sono infatti in crisi i gestori, non sapendo più cosa inventarsi per mettere a profitto la loro attività. Allo scopo di favorire entrambe le parti, proprietari e clienti, Dario Franceschini è intervenuto.

PROCEDURE PLAUSIBILI – Il ministro ha infatti chiesto al comitato tecnico – scientifico, non solo un protocollo di sicurezza per musei, cinema, teatri, eventi e alberghi, ma anche proprio per le spiagge. Ecco in cosa consisterebbe.

All’ingresso di ogni stabilimento ci sarà un termoscanner, il quale impedirà a chi ha più di 37,5 gradi di entrare. I fortunati invece dovranno in seguito firmare un’autocertificazione che attesta “di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere positivo al COVID-19”. Saranno presenti dispositivi per favorire l’igenizzazione, con tanto di mascherine e guanti a disposizione per tutti. La sicurezza/vigilanza sarà ovviamente compito del personale, i quali dovranno provvedere al rispetto delle regole e del distanziamento sociale (sia nel mare, che sulla spiaggia, ma anche nelle piscine e nei servizi igienici). Ne consegue un distanziamento anche tra i lettini, di minimo 10 metri.

Insomma un’estate che si preannuncia ben diversa, nonostante i provvedimenti siano pensati per renderla il meno insolito possibile.