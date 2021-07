Euro 2021, Emma Marrone come Sabrina Ferilli: la foto pubblicata sui social

La serata di ieri sera si è conclusa nel migliore dei modi: l’Italia ha battuto l’Inghilterra ai calci di rigore e si è portata a casa la coppa degli Europei di calcio. Un risultato importante arrivato dopo circa 50 anni dall’ultima vittoria e con una squadra compatta carica di speranze. Sono milioni le persone che hanno festeggiato, tra le quali Emma Marrone che ha fatto un gesto inaspettato.

EMMA COME SABRINA FERILLI – La cantante salentina ha festeggiato la vittoria degli Azzurri e per l’occasione si è mostrata sui social come mamma l’ha fatta, replicando il gesto di Sabrina Ferilli. “Come la grande Ferilli. Forza Azzurri, la coppa è nostra” ha scritto su Instagram pubblicando uno scatto in intimo.

La foto è stata particolarmente apprezzata dai follower, i quali l’hanno riempita di complimenti e hanno gioito assieme a lei. Emma Marrone ha voluto ricordare il momento in cui Sabrina Ferilli si spogliò al Circo Massimo per festeggiare lo scudetto della Roma nel 2001.

Non è finita qui perché la cantautrice salentina ha anche pubblicato la canzone che ha accompagnato gli Azzurri fino alla vittoria: Notti Magiche composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini in occasione dei Mondiali di calcio del 1990.

LE CONSIDERAZIONI DEGLI ALTRI VIP – Non solo la cantante salentina, anche altri vip hanno festeggiato la nazionale italiana, come Vasco Rossi e Jovanotti. Liam Gallagher, ex Oasis, si è complimentato con l’Italia e ha bacchettato la squadra inglese: “È andata come è andata. Tutti quelli che si tolgono la medaglia sono irrispettosi. Rispetto per gli italiani”.