Ex Napoli, Diawara flop contro la Sampdoria. I tifosi giallorossi: “Via da Roma!”

Lo scorso turno di Serie A ha visto la Roma vincere in casa contro la Sampdoria per due reti a uno. Decisivo nella conquista dei 3 punti si è rivelato il solito Edin Dzeko, che con una splendida doppietta ha permesso ai suoi compagni di conquistare la vittoria.

La partita non è stata per nulla in discesa per i giallorossi, anzi. La Roma ha dovuto rimontare il vantaggio iniziale della Sampdoria messo a segno da Gabbiadini. Proprio in occasione di tale gol vi è stato un calciatore giallorosso, ex Napoli tra l’altro, a propiziare la rete dell’attaccante blucerchiato a causa di un grave errore. Si tratta di Amadou Diawara.

Il centrocampista guineano, fresco di passaggio da Napoli a Roma per una cifra di circa 20 milioni, non sta convincendo molto i suoi nuovi tifosi. In particolare nell’ultimo match, nel tentativo di passare la palla al compagno in difesa, ha servito un ottimo assist a Gabbiadini che ha ringraziato, superato Mirante e portato la Sampdoria in vantaggio.

Dopo il suddetto errore, Diawara ha rischiato di ripetersi poco dopo in maniera simile. Per sua fortuna la conclusione di Jankto che ne è conseguita si è stampata sul palo esterno della porta giallorossa. Anche il resto della partita del centrocampista è risultata incolore e ricca di errori, fino alla sua sostituzione avvenuta all’intervallo.

I tifosi giallorossi si sono così scagliati contro il proprio giocatore sui social al grido di: “Non sei da Roma”, “Ritorna a Napoli!” ed altre espressioni ben più colorite, che comunque sottolineano come tra piazza e giocatore non sia nato il giusto feeling.