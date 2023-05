Fabrizio Corona continua a rappresentare uno tra i personaggi più chiacchierati sul web. Le sue vicende sono da anni protagoniste indiscusse per i giornali, i gossip ed anche per molti siparietti televisivi.

L’ex fotografo dei vip, ha raccontato durante un podcast di Marco Cappelli e Roberto Vertucci, un appuntamento che lo vedrà protagonista a maggio. Corona ritornerà in tribunale per volontà di Chiara e Fedez: “Mi hanno querelato, pertanto sarò con loro in tribunale a fine maggio”.

Ecco quali sono le ragioni precise

Il racconto di Fabrizio come sempre è stato contornato dal suo essere spavaldo. Non è la prima volta infatti che Corona si ritrova a dover discutere di frasi e affermazioni fatte nei confronti dei personaggi famosi, ricordiamo il caso Totti e Ilary.

Questa volta Fabrizio ha raccontato che Chiara e Fedez lo hanno per querelato per diffamazione. La motivazione è legata ad una storia IG, fatta in bagno, dopo aver tirato lo sciacquone. In quel momento Corona, ha definito i due “ebeti”.

Ad ogni modo, non è questa l’unica motivazione che ha spinto la coppia a perdere la pazienza. Corona ha più volte detto che “The Ferragnez” è un progetto studiato a tavolino, insultando i due e sostenendo che in realtà Fedez avesse una relazione con luis Sal.

Corona ha anche sostenuto che questo momento in tribunale, potrebbe anche rappresentare una scelta di strategia, vista l’uscita della seconda stagione della serie che vede Chiara e Fedez protagonisti.

Cosa succederà in tribunale? Di sicuro non mancheranno scintille, anche perché conoscendo Corona, nulla sarà lasciato al caso.