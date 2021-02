Fabrizio Corona: “Io e Asia Argento insieme ogni 15 giorni”

Fa di nuovo parlare di se la coppia-non coppia Fabrizio Corona e Asia Argento.

Fabrizio Corona ha dichiarato a Novella2000 il nuovo rapporto con la sua ex Asia Argento. I due qualche anno fa per un po’ hanno fatto coppia fissa per poi lasciarsi silenziosamente e in malo modo.

Corona spiega il nuovo rapporto che lo lega alla Argento non precisando il tipo di rapporto che stanno vivendo:

“Detesto il termine trombamici, come dicono i più, quel termine indica due persone […] che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme pur di appagare l’istinto. Non è il nostro caso. Ma nemmeno siamo fidanzati. Alla mia età, a quasi 50 anni […] accetti quello che arriva. Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento.”

L’ex re dei paparazzi ha poi spiegato di essere ancora ai domiciliare:

“Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”.

Nessuna parola sul presunto matrimonio con l’imprenditrice Lia Del Grosso che avrebbe dovuto essere celebrato questo Febbraio.

Corona non ha mai accennato nulla rispetto al rapporto con questa donna ne sono presenti foto che li ritraggono insieme. Nel momento in cui è apparso su Instagram in una foto in cui bacia Asia Argento, il presunto matrimonio è stato dimenticato da tutti.