Fabrizio Corona: “Voglio andare a combattere con l’esercito ucraino e morire in gloria”

Fabrizio Corona, sempre molto attivo sui suoi social, ha fatto sapere di voler recarsi in Ucraina per unirsi alla resistenza e combattere contro l’invasione russa. L’ex re dei paparazzi, che commenta quotidianamente le principali news italiane ed estere con la sua solita verve, ha recentemente pubblicato l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj che ha invitato i cittadini dei Paesi alleati a unirsi al popolo ucraino nella battaglia.

“Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria” ha commentato Corona nella didascalia del post.

Il post del presidente Zelenskyj recita così: “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”.

Fabrizio Corona: “Voglio andare in ucraina e morire con onore”

L’appello avrebbe particolarmente infiammato l’animo del buon Fabrizio che si è sentito così ispirato dal dare la sua disponibilità per partire per l’Ucraina. In realtà nessuno sembra aver preso sul serio l’ex paparazzo. Il suo proclama è stato infatti oggetto di scherno sul web. In molti sostengono infatti che le sue parole non siano altro un tentativo di attirare nuovamente l’attenzione su di sè, sfruttando la guerra in Ucraina.

“Falla finita, a chi vuoi prendere in giro?” gli hanno chiesto molti utenti. Fabrizio Corona ha deciso di non replicare ai tantissimi commenti di utenti perplessi per la sua presa di posizione. Insomma nessuno crede che l’ex paparazzo, che deve ancora finire di scontare i domiciliari, possa partire alla volta dell’Ucraina. Ma “mai dire mai”, sostengono alcuni utenti che non disdegnerebbero una sua uscita di scena.