Federica Lepanto: nuovo amore per l’ex gieffina

Federica Lepanto, ex gieffina, ha trovato un nuovo amore. A dichiararlo è stata proprio lei durante un intervista. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, dunque ha ritrovato nuovamente la felicità e i due sembrano essere più affiatati che mai.

FEDERICA LEPANTO: DOPO TEMPTATION ISLAND VIP ARRIVA UN NUOVO AMORE –Come tutti voi ricorderete Federica Lepanto aveva partecipato come tentatrice alla scorsa edizione di Temptation Island Vip. Inizialmente sembrava aver trovato una intesa con Massimo, ex fidanzato di Ilaria, ma poi tra i due le cose non andarono a buon fine. Oggi, durante un’intervista per il settimanale Nuovo Tv ha dichiarato di aver finalmente trovato l’amore e di essere felice.

FEDERICA LEPANTO: LA DELUSIONE PRIMA DI TEMPTATION ISLAND VIP – Prima della partecipazione a Tempation Island Vip, Federica Lepanto aveva trovato l’amore in Gianfilippo Lavuri, un modello e imprenditore. I due erano anche andati a convivere insieme ma poi non sono riusciti a far proseguire la loro storia.

LE PAROLE DI FEDERICA LEPANTO SUL NUOVO AMORE – Federica ha parlato durante l’intervista del suo nuovo fidanzato, dichiarando: “Lui lavora con me nel campo della sanità. Però svelerò il suo nome e cognome solo quando diventerà finalmente mio marito”. Ha dunque lasciato intendere che si tratta di una storia seria e che ha intenzione addirittura di sposarlo. Non ha però ancora svelato il nome, dunque di lui non sappiamo molto.

IL DURO LAVORO DI FEDERICA LEPANTO – Oggi Federica dopo aver partecipato a svariati programmi in tv , lavora come infermiera in prima linea e volontaria per il 118 contro il nuovo Coronavirus. Rischia ogni giorno dunque, ed è costretta ad indossare tutto il materiale necessario per la protezione e per non rischiare a sua volta di essere infettata. Indossa sempre, dunque, tuta, guanti e mascherina.

LE PAROLE DI FEDERICA LEPANTO SUL SUO LAVORO – La ragazza durante una precedente intervista circa il suo lavoro aveva dichiarato: “Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”. “Paura? È il mio lavoro, noi sappiamo che cosa fare. L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate”.