Uomini e Donne: Klaudia Poznanska distrutta per le chat Telegram promette aiuto ad altre ragazze

Continuano a venir fuori altre immagini provenienti dalle chat Telegram. Numerosi vip, infatti, sono state vittime da parte di alcuni utenti che avrebbero preso le loro foto e le avrebbero modificato con photoshop ponendo i loro volti su corpi nudi. Queste chat erano gestite da veri e propri maniaci e gente che favoriva il femminicidio.

CHAT TELEGRAM: COLPITE CHIARA FERRAGNI, NICOLE MAZZOCATO E KLAUDIA POZNANSKA – Dopo gli annunci fatti sul web da Chiara Ferragni e lo sfogo di Nicole Mazzocato che aveva denunciato la situazione alle Iene affinché tutte le persone minacciate dai propri ex potessero essere aiutate, è il momento anche di Klaudia Poznanska. La ragazza ha fatto un annuncio sui social nel momento in cui ha scoperto cosa le stava succedendo.

KLAUDIA DISTRUTTA DOPO LA NOTIZIA RICEVUTA DA UN FAN – E’ stato proprio un fan a farle capire cosa stesse accadendo. La sua foto palesemente modificata stava circolando proprio in quelle famose chat Telegram gestite da persone assolutamente poco raccomandabili. Anche nel caso di Klaudia Poznanska era stata presa una foto e il volto di quest’ultima era stato posto su un corpo denudato. La giovane ragazza ha dichiarato sui social di essere distrutta da quanto le era accaduto.

IL MESSAGGIO DI KLAUDIA SUI SOCIAL – Klaudia dopo aver spiegato quanto le stesse accadendo e dopo aver dichiarato di essere rimasta sconvolta da tutto ciò, ha svelato di essersi recata subito dai carabinieri. Quest’ultimi, però, le avrebbero detto che sarà molto difficile cancellare quella foto. Lei ha però rassicurato i fan: in quella foto non è assolutamente lei ed è palesemente modificata.

IL MESSAGGIO DI AIUTO DI KLAUDIA POZNANSKA – La ragazza poi ha scritto sui social un messaggio di speranza per tutte quelle ragazze che stanno vivendo ciò che ha vissuto lei stessa per prima. Ci ha tenuto a ribadire che non si è mai soli e che ci sono persone disposte ad aiutarle. “Sicuramente è una cosa che segna e non poco, ma bisogna andare comunque a testa alta verso la propria strada. […] Quindi se c’è qualsiasi ragazza che si trova in difficoltà mi scriva per favore tramite la mia email, senza vergogna perché so come aiutarvi. Sono stata aiutata da persone veramente brave e fidatevi ragazze, prima o poi riusciremo a farli marcire tutti”. Ha dichiarato infine sul suo profilo Instagram.