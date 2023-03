Fedez, assente alla presentazione di LOL 3: “Sta male psicologicamente”

Fedez e Chiara Ferragni sembrerebbero ancora in crisi. Il rapper starebbe attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista coniugale che lo avrebbe portato ad avere diversi problemi psicologici. Dal canale ufficiale di Fabrizio Corona sono arrivate delle segnalazioni interessanti sulla questione.

Assente alla presentazione di LOL 3

Nel corso delle ultime ore si è svolta presso il Teatro Eliseo di Roma la presentazione della terza stagione di LOL 3 che andrà in onda su Amazon Prime Video dal 9 marzo. Tanti i comici e gli artisti che si daranno battaglia a colpi di risata supervisionati da Fedez, host principale, Frank Matano e Maccio Capatonda come guest star.

Tuttavia, nella presentazione della terza stagione Fedez non è stato presente. La notizia si è diffusa in poco tempo generando il dubbio dei fan, i quali si sono chiesti il motivo di questa pesante assenza. Molto probabilmente il rapper non ha ancora superato il momento difficile che sta attraversando.

Fedez sta male psicologicamente

Dal canale ufficiale di Fabrizio Corona si è diffusa una notizia secondo la quale Fedez starebbe molto male psicologicamente. Ecco cosa si legge: “FEDEZ STA MALE PSICOLOGICAMENTE. Oggi il rapper non si è presentato negli studi di Amazon Prime per la presentazione della terza stagione di LOL. Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in più di una delle recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali e non che il 33enne sta subendo.

Oggi Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito ad essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione. La vicenda è molto più complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie “Ferragnez” e, allo stato attuale delle cose, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez (oggi l’ultima clamorosa assenza) che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”. Non ci resta, dunque, che attendere notizie da parte dei diretti interessati.