Fedez: “Come sto ora? Sono stato fortunato. La mia vita con Chiara non è un reality”

Attualmente al centro dei riflettori per il suo ritorno ad X-Factor in veste da giudice, Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, ha deciso di raccontarsi a Il Corriere della Sera. Oltre a parlare del suo lavoro, il rapper ha rivelato le sue attuali condizioni di salute e il suo rapporto con Chiara Ferragni.

COME STA ORA? – Come raccontato nei mesi scorsi proprio da Federico, a marzo 2022 l’uomo scopre di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Una notizia che ovviamente lo ha destabilizzato, ma come sta ora dopo essersi sottoposto ad un intervento di 6 ore? Stando a quanto dichiarato proprio dall’artista, attualmente sta bene e si reputa molto fortunato nell’averlo scoperto in tempo, avendo avuto una tipologia di tumore rara:

“Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene”.

“Con Chiara non è un reality” – Sia Fedez che sua moglie Chiara sono molto attivi sui social, condividendo con i fan tanti frammenti della loro quotidianità. Il giornalista ha così fatto notare al rapper di aver creato, insieme alla sua dolce metà, un reality permanente. Questa definizione non è affatto piaciuta a Federico:

“Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”.

L’uomo non ha negato che molto probabilmente delle volte ha esagerato nel postare sui social, anche se non ricorda perfettamente quando. Ha fatto notare che è uno sbaglio che compiono tutti, non solo lui.