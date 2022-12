GF Vip, Orietta Berti si scaglia contro Pamela Prati: “Tutta Italia non crede alla sua storia”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, Orietta Berti ha spiazzato il pubblico da casa e i presenti in studio. L’opinionista si è scagliata contro Pamela Prati, in quel momento nella casa più spiata d’Italia per un confronto con alcune gieffine.

“Tutta Italia non crede alla sua storia” – Attualmente fuori dalla casa del GF Vip, a Pamela non è andato giù sentire Patrizia Rossetti e Wilma Goich sparlare di lei. Nel dettaglio, le due gieffine hanno parlato della questione Mark Caltagirone, non credendo affatto alle parole dell’ex compagna d’avventura.

Davanti al comportamento di Patrizia e Wilma, Pamela ha voluto un confronto. Durante il faccia a faccia con le due gieffine, la Prati ha affermato che a non crederle sono solo tre persone, ossia Patrizia, Silvia Toffanin e Orietta Berti. L’opinionista nel sentirsi chiamata in causa ha subito preso la parola, scagliandosi contro la soubrette sarda:

“Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia”.

Ha poi così proseguito: “Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose. Quando una cosa non va più ne fanno un’altra per farla andare, è un ambiente dove fanno così. Sono 55 anni che sto in quest’ambiente, quando una cosa non va più se ne inventano un’altra per farla andare.”