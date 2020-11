Fedez e Chiara Ferragni: hanno già scelto il nome della figlia?

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia sempre più affiatata. I due vivono insieme e sono sposati già da qualche anno, ed hanno anche un figlio, Leone. La coppia possiede anche un cane, un “bouledogue” francese. Da poco è stata data la notizia che si unirà una seconda bambina. Chiara è infatti in dolce attesa.

I PRONOSTICI SUL NOME DELLA FIGLIA DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ – La coppia non ha ancora rivelato quale sarà il nome della futura nascitura. Una pagina su Instagram chiamata Ferragnezoutfit, fan di Chiara e Fedez, ha chiesto sotto una foto che ritraeva la ragazza con un elegante vestito rosa e il pancione, se avessero già scelto il nome della piccola.

Chiara Ferragni ha subito prontamente risposto dicendo: ”siamo ancora un po’ indecisi”. Forse sarà questo il motivo per il quale la coppia non ha ancora svelato nulla. Nel frattempo, però, i fan della coppia, commentando sotto la foto hanno dato le loro opinioni e non sono mancati i commenti comici.

I COMMENTI DEI FAN DI CHIARA E FEDEZ PER IL NOME DELLA BAMBINA – Qualcuno ha scritto che la bambina potrebbe chiamarsi Luce/Lucia. Un altro utente ha risposto che in questo caso ”Lucia” sarebbe il cognome, come infatti riporta anche il piccolo Leone. Un altro utente ha invece scritto, scherzosamente, che la loro indecisione sarà tra ”no papà” e ”Monello”, due parole dette spesso dal loro bambino Leone.

Un’altra persona su Instagram ha detto che dovrebbe chiamarsi ”Peppina”, un altro ancora ha scritto ”io punto su ciufeppa”, un altro ha scritto ”Gennara”. Insomma sotto la foto di Chiara ci sono stati tanti commenti ironici, oltre che qualche consiglio reale. Quale sarà il nome scelto dai due genitori? Nel frattempo postiamo qui le foto con i commenti dei loro fan: