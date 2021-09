Fedez, forte replica a Pio e Amedeo: “Tutto molto bello, bravi tutti, spero di diventare anticonformista come voi”

Ieri sera sono andati in onda i Seat Music Award 2021 sulla Rai. Una serata dedicata alla musica e al divertimento fino a quando si è scatenata una polemica attorno ad alcune dichiarazioni dei comici Pio e Amedeo. La coppia pugliese ha infatti lanciato delle frecciatine, non proprio velate, a Fedez ricordando il famoso concerto del primo maggio. Vediamo cosa è successo.

PIO E AMEDEO: “RINGRAZIAMO LA RAI CHE NON CI HA CENSURATI” – Il duo è stato premiato per il successo del loro show dal titolo “Felicissima sera” e per aver rivoluzionato il linguaggio televisivo. Per l’occasione Pio e Amedeo hanno detto: “La Rai è libera. Nessuno si è permesso di dirci nulla, c’erano i dirigenti e non hanno detto niente. Anche qualcun altro avrebbe potuto fare così, senza suscitare polemiche, è in diretta. Dici delle cose, non ti cacciano dal palco, dai Federico. Ti piace che si faccia il traffico sui social, così vendi i prodotti. Facciamo un applauso alla Rai che non ci ha censurato”.

LA RISPOSTA DI FEDEZ – La replica del rapper non si è fatta attendere e prima di andare a dormire ha deciso di rispondere al duo di comici. Fedez non ha preso molto bene questo attacco gratuito, così ci ha tenuto nuovamente a confermare la sua posizione in merito.

“Stavo andando a nanna e tutti mi hanno scritto che Pio e Amedeo mi hanno dissato… Ma io volevo dormire! Figo, onesto, una delle cose più fighe viste in Rai perché l’ho trovata una grande istallazione artistica. Nel senso, nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi di politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari, anticonformisti cercando di sput****re l’avversario, senza contraddittorio” ha esordito Fedez su Instagram.

“Figo! Bravi tutti, mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista, antisistema rivoluzionario come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada e dando del neg*o e del fro**o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni, ok? Bravi, bello” ha continuato. Il rapper ha concluso dicendo: “Mi immergo nella mia disperazione e nella mia vita triste. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti, senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per riuscire a vendere i miei smaltini. Ciao amici buonanotte!”.

DELUSO DAGLI IDOLI – Quando i follower pensavano fosse finita, Fedez ha continuato spiegando: “Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola neg*o e fro**o, ma siete in diretta sulla Rai, una bella bestemmia non me la tiri? I neg*i e i fro** ti rispondono con un sorriso… I cristiani nemmeno sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”.