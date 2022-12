Fedez, il rapper cacciato da un casinò a Las Vegas: il racconto

Fedez si è reso protagonista anche negli Stati Uniti. Il rapper, conosciuto in America per il suo matrimonio con Chiara Ferragni, ha raccontato in una puntata di Muschio Selvaggio di essere stato cacciato da un casinò a Las Vegas.

Esperimento sociale

Il rapper, con il collega Luis Sal, il giocatore professionista di poker Dario Sammartino e il campione italiano di memoria Andrea Muzii, ha deciso di fare una sorta di esperimento sociale. In sostanza, gli uomini volevano capire quanto ci avrebbe messo la sicurezza a scoprire che stavano barando.

A dare qualche anticipazione proprio Andrea Muzii sui social: “Siamo appena stati cacciati dal primo casinò, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”.

Fedez, inoltre, ha spiegato durante il suo podcast di aver vinto 800 dollari ma di non aver infranto la legge nel farsi aiutare dal suo amico campione di memoria.

Chi è Andrea Muzii

Andrea Muzii è nato e cresciuto a Roma, ha 22 anni ed è il campione mondiale di memoria. Ha vinto l’ultima edizione tenutasi nel 2019 in Cina e le ultime gare vinte si sono svolte in Germania. Il giovane si è avvicinato a questo genere di competizioni nel 2017, grazie al famoso cubo di Rubik. Non solo talento ma anche tanta passione e costanza, questo è il cocktail perfetto per essere un campione.