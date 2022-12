Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono finalmente diventati genitori per la prima volta. La coppia, conosciutasi all’interno di Uomini e Donne, ha chiamato la loro prima figlia Maria Vittoria e hanno mostrato sui social il piccolo piedino.

Prime impressioni sui social

I neo genitori hanno pubblicato su Instagram un tenero scatto in cui si vede solo il piedino della bimba con la mano di papà Lorenzo. Il tutto coronato con la didascalia: “Benvenuta Maria Vittoria. La nostra vita”. I due non vedevano l’ora di diventare genitori, tra ansia e incertezze e hanno sempre affermato di volere una famiglia. “Maria Vittoria è davvero una pagnottella. Sono quasi 24 ore che sono sveglia. Appena mi riprendo facciamo una chiacchierata e vi racconto tutto” ha annunciato Claudia.

In un’intervista, i due avevano dichiarato: “Questi tre anni procedono più che bene. Come se fossero dieci, perché con la pandemia siamo stati h 24 insieme per un anno. Però non abbiamo mai litigato. Sono stati anni bellissimi e va sempre meglio. Non avrei mai detto che sarebbe andata così bene. Avevo paura che lui sarebbe stato un po’ ragazzino. Invece mi ha sorpreso è molto maturo per la sua età”.

A giungo 2022, invece, i neo genitori avevano annunciato la prima gravidanza: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri. Una goccia di vita cresceva dentro di me… Ed eravamo increduli.

Poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice. Mamma e papà già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”. Adesso il loro sogno è diventato realtà e noi non possiamo fare altro che augurare tanta felicità.