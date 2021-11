Fedez, la spiazzante rivelazione sul suo matrimonio: “Abbiamo fatto terapia di coppia”

Negli ultimi giorni Fedez è tornato al centro dell’attenzione per l’uscita del suo nuovo album “Disumano”. In occasione di tale evento, l’artista è stato ospite a Che tempo che fa, dove ha rilasciato una spiazzante rivelazione su di lui e su Chiara Ferragni, sua moglie.

“Abbiamo fatto terapia di coppia” – Tra qualche settimana su Amazon uscirà la serietv sulla coppia italiana più nota sui social: i Ferragnez. Amati da tantissimi utenti di Instagram, il rapper ha lasciato tutti senza parole per quanto rivelato.

L’ex giudice di X-Factor ha infatti ammesso di aver fatto terapia di coppia insieme alla moglie Ferragni. Ai microfoni di Fabio Fazio, l’uomo ha ammesso che: “La cosa più interessante credo sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”.

Stando quindi a quanto emerso nell’intervista, tra Fedez e l’imprenditrice digitale non c’è una vera e propria crisi. La terapia è servita a smussare certi attriti e a risolvere alcuni nodi critici. Nulla di cui preoccuparsi, quindi, per i genitori di Leone e Vittoria.

Sempre attivi sui social, il rapper e Chiara condividono la loro vita. Non mancano, come visto anche durante una diretta di Twitch, qualche battibecco normale per le coppie. Non c’è quindi nulla da preoccuparsi, per i Ferragnez non tira alcuna aria di crisi.