Fedez: non può criticare banche e assicurazione per un contratto con il quale prende dei soldi?

A quanto pare gli azionisti e i finanziatori del rapper gli impongono di stare in silenzio in cambio di soldi che equivalgono a milioni. L’inchiesta è stata fatta sui cosiddetti Ferragnez dall’Espresso.

FEDEZ SI AUTOCENSURA? – A quanto pare Fedez si autocensurerebbe da solo. L’Espresso ha notato questa cosa visionando dei documenti che ha poi pubblicata in esclusiva. Infatti per i suoi affari pare che abbia rinunciato a rilasciare delle dichiarazioni per soldi.

Il gruppo Be, suoi azionisti e finanziatori in Doom, amministrata proprio dalla mamma Annamaria Berrinzaghi, gli ha imposto di “ non rilasciare dichiarazioni inerenti al settore bancario e assicurativo che cagionino un danno alla società” .

Il problema sarebbe che altrimenti ci sarebbe un’interruzione dell’alleanza e questo gli impedirebbe di intascarsi 15 milioni di euro. Il suo sistema in Doom comprende di reclutare artisti, addestrandoli poi su social e coinvolgendoli per spettacoli per le banche. Li ingaggia poi per la sua nuova casa discografica.

Il servizio dell’Espresso ha mostrato in esclusiva tutti i documenti che raccontato i segreti di Fedez e Chiara Ferragni. Inoltre Fedez non ha mai parlato di Amazon, in quanto incasserebbe da questa multinazionale 800.000 euro.