Fedez, vittima di un infortunio in campo: l’insolita borsa del ghiaccio di Chiara Ferragni

L’oramai famoso rapper Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, negli scorsi giorni è rimasto coinvolto in un infortunio. Fortunatamente, non è accaduto nulla di grave e l’artista ha soluto voluto rassicurare i fan. A dimostrazione di ciò sono le IG Stories dove, scherzosamente, è solito prendere in giro la moglie, Chiara Ferragni.

LE INSOLITE CURE DI CHIARA – Sui social è ormai nota e seguitissima la coppia dei Ferragnez, così battezzata dai loro tanti fan. Entrambi i coniugi non mancano di condividere i loro momenti in famiglia, coinvolgendo spesso il piccolo Leone. Fedez, inoltre, è solito condividere IG Stories in cui prende simpaticamente in giro Chiara, come è accaduto anche nelle scorse ore.

Dopo l’infortunio di cui è stato vittima, il rapper è ora costretto ad un periodo di riposo. Nelle ultime storie di Instagram, si è mostrato quasi sempre a riposo e quelle poche volte che è costretto a muoversi, lo fa con l’ausilio delle stampelle. A correre in suo soccorso è la Ferragni, che non avendo a disposizione la classica borsa del ghiaccio, ha ricorso ad un metodo alternativo: la busta congelata contenente del minestrone.

INCIDENTE IN CAMPO – Nei giorni scorsi, Federico si è reso protagonista di una disavventura accaduta sul campo di basket. Da sempre un amante di questo sport, il rapper si stava allenando con il campione europeo Gigi Datome. Stando a quanto raccontato dall’artista, l’allenamento stava proseguendo bene, fino a quando qualcosa è andato storto. Sfortunatamente, l’ex giudice di X-Factor ha posizionato male il piede ed è caduto.

A chiarire l’accaduto è il rapper stesso tramite Instagram, social network che lui e la moglie sono soliti usare per condividere sprazzi della loro giornata con i follower. “Legamento rotto. Una carriera da cestista morta sul nascere”, ha così commentato il ragazzo. Sebbene questa sia da considerare un’occasione di riposo, il cantante ha anche fornito i contro di questa situazione: “[…] Solo che mio figlio ama correre e non vuole stare con suo papà sul divano… Quindi mi sento tremendamente solo”.