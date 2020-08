Ferragnez, Chiara Ferragni è incinta? Ecco gli indizi

L'influencer sarebbe in attesa del secondo figlio, notizia per ora non confermata.

Chiara Ferragni potrebbe essere nuovamente in dolce attesa, o almeno queste sono le voci che arrivano direttamente dalla Sardegna. Non è la prima volta che sul web si diffonde questa notizia, sempre smentita dai diretti interessati ma questa volta si aggiungono altri indizi.

LA FERRAGNI INCINTA DEL SECONDO FIGLIO? – Secondo alcuni siti e blog di gossip come Very Inutil People, pare che Chiara Ferragni sia incinta del secondo figlio del rapper Fedez. A quanto pare si sarebbe intercettato un dialogo tra il rapper e sua moglie influencer nel quale si parla proprio di una gravidanza. Ovviamente per ora non si hanno conferme a riguardo.

Come vi abbiamo anticipato, già in passato si diffuse la notizia su una presunta gravidanza prontamente smentita dalla stessa Chiara Ferragni. Nel mese di giugno e luglio, l’influencer condivise sui suoi profili social uno scatto con un pancino sospetto, ma quest’ultima specificò che si trattava della cintura che metteva in risalto le forme.

Inoltre, la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, aveva accennato ad una presunta gravidanza, tuttavia, non ci furono conferme o smentite. Per ora la famiglia Ferragnez pare non essere pronta a dare un fratellino o sorellina al piccolo Leone. Vi piacerebbe vederli genitori per la seconda volta?