Ferragnez, Chiara Ferragni svela sui social alcuni dettagli sulla gravidanza

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer italiana più famosa nel mondo. Con i suoi 22 milioni e mezzo di follower, la nota imprenditrice digitale è inarrestabile e utilizza questi spazi virtuali per parlare di temi importanti, ma anche per aggiornarci sulla sua vita quotidiana e sponsorizzare i suoi prodotti. In questi giorni, Chiara Ferragni ha svelato ai follower alcuni particolari sulla gravidanza.

CHIARA FERRAGNI PARLA DELLA SUA SECONDA GRAVIDANZA – Come ormai saprete, l’imprenditrice digitale è alle prese con la sua seconda gravidanza. Dopo il primo figlio, Leone, la coppia formata da Fedez e Ferragni è in attesa di una bambina, al momento senza nome. Con una serie di Instagram stories, Chiara ha deciso di parlare e aggiornare i follower.

Presa forse dalla noia del lockdown (vi ricordiamo che Chiara Ferragni e Fedez vivono a Milano), l’influencer ha parlato con i follower aggiornandoli sulla gravidanza. La Ferragni ha confidato che in nessuna delle due gravidanze ha avuto la nausea. Un dettaglio non da poco visto che questo sintomo può rivelarsi fastidioso per le future mamme. L’influencer, però, ha svelato precisato che nei primi mesi della seconda gravidanza era sempre stanchissima.

Per quanto riguarda la gravidanza di Leone, Chiara ha spiegato che nel primo trimestre tutto è andato secondo i piani ma all’ottavo mese la ragazza è stata costretta a riposare a causa di un problema alla placenta. Tuttavia, per ora, pare che Chiara Ferragni stia bene nonostante sia entrata nel settimo mese.

“Spero non ci siano gli stessi problemi della prima gravidanza tra un po’, incrocio le dita. Se mi capiterà la stessa cosa non sarà difficile stare a riposo forzato visto il lockdown” ironizza l’influencer spiegando che comunque rimarrà in casa a causa delle norme restrittive anti-Covid. Inoltre, Chiara ha spiegato che in entrambe le gravidanze ha sofferto parecchio di reflusso e nei prossimi giorni continuerà a parlare dell’argomento. Al momento non si conosce il nome della bimba ma il parto dovrebbe avvenire a marzo.