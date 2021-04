Ferragnez: in arrivo il docu-reality sulla famiglia italiana più seguita sui social?

È innegabile il successo che i Ferragnez, nome con cui è stata battezzata la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, sono riusciti a conquistare sui social. Dato l’enorme seguito che hanno, è iniziato a circolare un rumors che vedrebbe in progetto un docu-reality sulla coppia.

DOCU-REALITY IN ARRIVO? – Da quanto rivelato da Davide Maggio, Prime Video avrebbe in cantiere un docu-reality sulla coppia. È realmente così? Per il momento restano solo voci, ma non si può negare l’essere molto social di entrambi.

Da poco nuovamente genitori, Chiara e Fedez non mancano di tenere aggiornati i loro fan. Oltre ad affrontare varie tematiche, la coppia condivide spesso la quotidianità tramite le IG Stories.

Per quanto riguarda i momenti mostrati su Instagram, si tratta di ciò che i coniugi decidono di far vedere i follower. Con un docu-reality, invece, sarebbe un’avventura totalmente nuova e diversa.

Nonostante non siano state rilasciate dichiarazioni su questo rumors, c’è da ricordare che entrambi hanno avuto esperienza all’interno di Prime Video. L’imprenditrice digitale ha infatti dato vita a Unposted, un documentario che ha ripercorso la sua vita fino alla salita verso il successo. Negli ultimissimi giorni, invece, non si fa che parlare di LOL: chi ride è fuori, programma condotto da Fedez e Mara Maionchi.