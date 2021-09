Ferragnez, Leone e il suo primo giorno di scuola: a quanto ammonta la retta?

Da poco al centro dell’attenzione social per il loro terzo anniversario, i Ferragnez, finiti i festeggiamenti, sono tornati alla loro routine. In questa settimana, però, è avvenuto un evento importante per Fedez e Chiara Ferragni: il primo giorni di scuola di Leone. Ciò che in molti si sono chiesti, però, è il costo della retta scolastica.

A QUANTO AMMONTA LA RETTA? – Con un anno di ritardo per via dell’avvento del Covid-19, il primogenito dei Ferragnez ha iniziato l’asilo. Sempre molto attivo sui social, Fedez ha voluto condividere con i follower questa occasione importando, condividendo alcune IG Stories insieme al figlio.

Con l’immancabile broncio, Leone si è mostrato con indosso la divisa della la Saint Louis School, da come è emerso dallo stemma presente sullo zainetto, polo bianca e maglioncino blu. L’istituto che ha iniziato a frequentare il figlio di Chiara Ferragni è un’eccellenza, un campus bilingue, al cui interno sono presenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Ma quanto costa frequentare la Saint Louis School? Per il primo anno, la retta da pagare è di 2.800 euro, mentre per il secondo anno si paga 1800 euro. A queste somme ci sono da aggiungere una retta annuale da 11370 euro e altri 1475 euro per il pranzo.

Si tratta di esorbitanti cifre per molti, ma non per i Ferragnez che possono sostenere tranquillamente questa spesa. Infatti, la Ferragni per un solo post su Instagram guadagna 51.000 euro, mentre Fedez guadagna circa 31.000 euro.

