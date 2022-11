Ferran Torres, la svolta: la Juventus punta decisa

La Juventus avrebbe deciso di puntare con decisione all’acquisto di Ferran Torres per la prossima estate dal Barcellona

Ferran Torres sembra in procinto di lasciare la Spagna, nuovamente. A Barcellona non sembra esserci poi così tanto spazio per lui, con Xavi che lo vede unicamente come una seconda scelta rispetto agli altri calciatori in rosa.

Il giocatore potrebbe dunque lasciare la prossima estate, con la Juventus che sarebbe pronta ad accaparrarsi il suo contratto per sostituire il partente Angel Di Maria. L’argentino vorrebbe tornare al Rosario Central, con la Juventus che si troverebbe dunque sguarnita su quella fascia. Torres sarebbe il profilo giusto per rimpolpare l’attacco.

La possibilità c’è

Che Ferran Torres piaccia ai bianconeri non è di certo una novità. Lo spagnolo piaceva già ai tempi del Valencia, anche se poi si trasferì al Manchester City. Oltre due anni dopo ora potrebbe essere la volta giusta per vederlo lasciare la Spagna direzione Italia stavolta.

Xavi sembrerebbe, eventualmente, non avere nulla da dire sull’addio del calciatore che potrebbe dunque andare via dalla Catalogna. Il calciatore gradisce la destinazione, tanto che nel 2020 stava già cercando casa a Torino. L’affare era vicino alla chiusura, con i bianconeri che però non affondarono il colpo.

Il giocatore ora potrebbe nuovamente avvicinarsi alla Serie A con la Juventus pronta ad investire fior di milioni pur di averlo. Per meno di 30 milioni potrebbe non muoversi, specialmente perché il Barcellona ha speso circa 50 milioni di euro soltanto un anno fa per prelevarlo dagli inglesi del Manchester City.