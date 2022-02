Festival di Sanremo, indiscrezione di Dagospia su uno dei cantanti in gara: “Bevi di meno!”

Visti gli ascolti che hanno registrato le puntate e le discussioni sui social, quest’ultima edizione del Festival di Sanremo ha riscosso un notevole successo. Nemmeno la gara canora, però, è stata risparmiata dalle inaspettate indiscrezioni di Dagospia.

“Bevi di meno” – In questa nuova edizione della kermesse non sono certamente mancate le polemiche sia su alcuni artisti in gara sia per alcuni ospiti. A lasciare spiazzati, però, è l’indiscrezione lanciata dal portale di gossip di Roberto D’Agostino.

Lo scoop riguarderebbe uno dei 25 cantanti in gara, ma non è stato affatto resa nota l’identità dell’artista di cui parlare il sito di gossip:

“È tra i venticinque cantanti in gara, si mormora di una sua passione per l’alcol: occuperebbe molto tempo della serata a gustarsi alcolici. ‘Bevi di meno’, le hanno inutilmente consigliato i suoi collaboratori. Chi è?”.

Di chi parla Dagospia? È questa la domanda che si sono fatti i lettori e gli amanti del gossip nel leggere questa inaspettata indiscrezione. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti riguardo questo scoop.