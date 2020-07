Flavio Briatore con la sua nuova fiamma in vacanza: ecco la ragazza conosciuta a Porto Cervo

Flavio Briatore, noto imprenditore 70enne italiano, è uscito allo scoperto presentando la sua nuova fiamma. Dopo diverso tempo dalla separazione con Elisabetta Gregoraci, l’uomo ha deciso di passare le sue vacanze estive con un nuovo amore. PER VEDERE LE FOTO RILASCIATE DA CHI, CLICCATE QUI.

LA STORIA CON ELISABETTA GREGORACI – La storia d’amore con Elisabetta è durata ben 11 anni e la separazione è avvenuta formalmente nel 2017. La coppia ha avuto un bambino, Falco Nathan, assoluta priorità per entrambi. “Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio” rivelò la Gregoraci a Oggi.

Il divorzio non è stato affatto economico, tra il mantenimento e l’attico a Roma. Tra i due si pensava fosse destinata a durare per sempre, soprattutto dopo il cambiamento messo in atto da lui, colpito per come lei fosse rimasta vicino in un momento critico della sua vita: un delicato intervento chirurgico.

LA NUOVA FIAMMA – Oggi Flavio Briatore, chiamato anche Mr. Billionaire, ha dimenticato Elisabetta per fare posto nel suo cuore ad un nuovo amore. La ragazza, ovviamente giovanissima, è la 24enne Maria Ludovica Campana, finalista di Miss Italia nel 2014; chiaramente non una ragazza qualsiasi.

I due si sono conosciuti grazie a un amico comune, a cena a Porto Cervo dove Flavio Briatore si è trasferito da poche settimane nella sua nuova villa, assieme al figlio Falco Nathan, per trascorrere le vacanze estive. Maria Ludovica è laureata all’istituto Marangoni, di Milano, ha creato un brand di moda tutto suo, Amourè Swimwear, e collabora con il brand di costumi da bagno Botanical Beach Babes.