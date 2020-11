Florenzi: “Sto bene al PSG”. Il club francese pensa al riscatto

Il terzino è in prestito dalla Roma ma a fine stagione potrebbe restare a Parigi

E’ un Florenzi completamente rinato quello visto nelle ultime uscite stagionali in Champions e Ligue 1 con il Paris Saint-Germain e i numeri lo dimostrano: 7 presenze, tutte dall’inizio per un totale di 572 minuti giocati, e 2 reti.

Il terzino ha ritrovato quello smalto che a Roma sembrava aver perso ed è felice della sua nuova avventura, come confermato ai microfoni della trasmissione radiofonica “Top of the Foot”:

“Sinceramente, adesso non penso al futuro. Ora la mia squadra è il PSG e qui mi trovo bene. Ma rispetto anche il mio passato e quello che ho fatto prima di arrivare qui. In questo momento penso a dare il massimo per il PSG, almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà“.

Il difensore è approdato dalla Roma in prestito, ma l’ottimo rendimento sta spingendo il PSG a prendere in considerazione l’idea di attivare l’opzione per il riscatto al termine della stagione.

In tal caso nelle casse dei giallorossi entrerebbero 9 milioni di euro.