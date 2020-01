Francesca Barra, Antonella Elia derisa dalla scrittrice a seguito di “minacce”

Duro scontro a distanza tra due popolari donne della tv italiana. Da una parte troviamo Francesca Barra, scrittrice e giornalista, dall’altra invece la showgirl attualmente nella casa del Grande Fratello, Antonella Elia.

IL CONFLITTO – Il tutto nasce dagli aspri commenti della influencer Taylor Mega diretti alla gieffina. Quest’ultima controbatte definendola “troia”. A quel punto entra nella piccola “guerriglia” la compagna dell’attore Claudio Santamaria, Francesca Barra. Approfittando della puntata de La Repubblica delle Donne, alla quale è stata invitata, critica il comportamento di Antonella Elia. La showgirl non si fa scrupoli a rispondere alle ulteriori critiche. “Se volete che io esca dalla casa no problem, ma l’opinionista bionda, dovrebbe stare un po’ calmina. Io non ho problemi, anzi fatemi uscire che io ci vado a parlare con questa Francesca Barra”. Tuttavia la scrittrice non si lascia sopraffare e risponde quasi immediatamente a tono.

LA RISPOSTA – Lo fa prima tramite una storie su Instagram e in seguito con un post su Facebook, dove deride chiaramente Antonella Elia. “[…] Tu per me non sei schietta o sincera. Ti devono togliere il microfono!!! Dicono che la Elia, mia vicina di posto da Chiambretti, che ho “osato” contestare perché ha definito Tylor Mega “troia” in trasmissione, che mi seguiva su Instagram, con la quale parlavo non poco… al GF mi avrebbe minacciata di volermi dire due paroline quando esce. Faccia pure . Ma dopo aver chiesto scusa alle donne che ha insultato. Compresa la Marini che per lei sarebbe “culona” e “cessa”. Io combatterò sempre chi offende. Quando parliamo in tv abbiamo una responsabilità che deriva da un privilegio. Non sprechiamo questo dono con le minacce. Tu sei tutto ciò che un essere umano non deve essere : volgare e offensiva e prosaica”. Come proseguirà la vicenda? Per vedere la storie pubblicata da Francesca Barra, clicca qui.