Francesca Cipriani, l’annuncio sui social: si sposerà entro la fine dell’anno

Tra i protagonisti dell’ultimazione edizione del GF Vip, Francesca Cipriani è tornata a parlare del suo matrimonio. Felicemente fidanzata con Alessandro Rossi, i suoi fan non attendono altro che vederla convolare a nozze.

IL MATRIMONIO – Durante la sua esperienza nel reality, il pubblico ha avuto modo di conoscere Alessandro. Nel corso delle puntate, infatti, per Francesca non sono mancati gli scherzi e i vari ingressi del fidanzato fino ad arrivare alla proposta.

È stato proprio nella casa più spiata d’Italia che il ragazzo ha voluto chiedere a Francesca di sposarlo. Ad oggi, dopo mesi dalla fine della sua esperienza nel reality, la Cipriani ha voluto dare un importante annuncio sulle sue nozze.

Sul suo matrimonio l’ex gieffina ha sempre mantenuto un certo riserbo, non scendendo mai nei particolari. Nella giornata di oggi, però, l’ex Pupa ha voluto aggiornare i suoi follower attraverso un post su Instagram.

Stando a quanto dichiarato sui social, Francesca e Alessandro si sposeranno entro la fine dell’anno. L’esuberante showgirl non è voluta scendere nei dettagli, non rivelando né la data né i preparativi delle nozze. È certo, però, che i fan della coppia non dovranno attendere molto per vedere i due giovani innamorati convolare a nozze.